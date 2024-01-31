"Наши дома. Возвращаем, несмотря ни на что": Зеленский заявил о возвращении 207 человек из плена

Процесс, который длится всегда: представитель ГУР МО Украины о кибератаке, которой была прекращена спецсвязь между подразделениями ВС РФ

Украинские специалисты ГУР осуществили кибератаку, которая значительно усложнила работу специальной связи сс рф, поэтому управление войсками врага может быть очень проблематичным и даже невозможным. Кроме того удалось получить важные документы и узнать, какие планы были у врага.