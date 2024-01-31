"Наші вдома. Повертаємо попри все": Зеленський заявив про повернення 207 людей з полону
Київ • УНН
Президент України Зеленський оголосив про повернення з полону 207 осіб
Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з полону 207 людей, передає УНН.
Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим
Президент вказав на "чергову класну роботу команди України". "Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці!" - наголосив Глава держави.
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Українська розвідка заявила, що 24 січня, у день, коли впав російський літак Іл-76, мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся.
Обмін військовополоненими, який був запланований на 24 січня, мав бути одним з найбільших за історію повномасштабної війни, вказували у ГУР.
Найбільший обмін полоненими від початку повномасштабної війни: кого вдалось повернути розповіли у Координаційному штабі03.01.24, 18:52 • 33263 перегляди