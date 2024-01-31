"Наші вдома. Повертаємо попри все": Зеленський заявив про повернення 207 людей з полону

Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з полону 207 людей, передає УНН.

Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим - написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав на "чергову класну роботу команди України". "Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці!" - наголосив Глава держави.

Нагадаємо

Українська розвідка заявила, що 24 січня, у день, коли впав російський літак Іл-76, мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся.

Обмін військовополоненими, який був запланований на 24 січня, мав бути одним з найбільших за історію повномасштабної війни, вказували у ГУР.

Найбільший обмін полоненими від початку повномасштабної війни: кого вдалось повернути розповіли у Координаційному штабі