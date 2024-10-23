Ще плюс 1460 окупантів, 30 бойових броньованих машин і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога. За минулу добу російська армія втратила 1460 військових, 30 бойових броньованих машин і 9 танків. Загальні втрати особового складу рф сягнули 683 040 осіб.
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1460 військових. Сили оборони знищили 30 бойових броньованих машин і 9 танків. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 683 040 (+1460) осіб,
- танків ‒ 9088 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 229 (+30) од,
- артилерійських систем – 19 674 (+51) од,
- РСЗВ – 1234 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 981 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 489 (+85) од,
- крилаті ракети ‒ 2624 (+0) од,
- кораблі ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 217 (+106) од,
- спеціальна техніка ‒ 3409 (+10) од.
У Чорному морі перебуває один ворожий російський корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні23.10.24, 07:04 • 58058 переглядiв