У Чорному морі перебуває один ворожий російський корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні
Київ • УНН
У Чорному морі перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет. У Середземному морі - 3 кораблі з "Калібрами", здатні випустити до 28 ракет.
Станом на ранок середи, 23 жовтня, російська окупаційна армія утримує в Чорному морі один корабель. Він не є ракетоносієм. Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ, пише УНН.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
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Також повідомляється, щов Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 1 судно, з них 0 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Зерновий коридор продовжує роботу, попри спроби росіян бити по портовій інфраструктурі - Плетенчук20.10.24, 12:32 • 37690 переглядiв