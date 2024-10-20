Зерновий коридор продовжує роботу, попри спроби росіян бити по портовій інфраструктурі - Плетенчук
Київ • УНН
Український зерновий коридор продовжує роботу, незважаючи на спроби Росії атакувати портову інфраструктуру. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що відвантаження відбуваються, хоча ситуація залишається напруженою.
Український зерновий коридор продовжує свою роботу, не дивлячись на спроби росіян бити по портовій інфраструктурі. Відвантаження відбуваються.
Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Коридор працює, відвантаження відбуваються. Треба розуміти, що ситуація не є новою для нас. Може відреагувати і ринок страхування, можуть відреагувати власники, але в будь-якому разі ситуація із спробами рф наносити вогневе ураження по портовій інфраструктурі України не є новою. В цих реаліях ми вже працюємо не перший рік
Нагадаємо
Унаслідок нещодавньої атаки терористів балістичною ракетою на портову інфраструктуру регіону загинуло шестеро людей, дев’ятеро отримали поранення.