Зерновой коридор продолжает работу, несмотря на попытки россиян бить по портовой инфраструктуре - Плетенчук
Киев • УНН
Украинский зерновой коридор продолжает работу, несмотря на попытки России атаковать портовую инфраструктуру. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что отгрузки происходят, хотя ситуация остается напряженной.
Украинский зерновой коридор продолжает свою работу, несмотря на попытки россиян бить по портовой инфраструктуре. Отгрузки происходят.
Об этом рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Коридор работает, отгрузки происходят. Надо понимать, что ситуация не является новой для нас. Может отреагировать и рынок страхования, могут отреагировать владельцы, но в любом случае ситуация с попытками РФ наносить огневое поражение по портовой инфраструктуре Украины не является новой. В этих реалиях мы уже работаем не первый год
Напомним,
В результате недавней атаки террористов баллистической ракетой на портовую инфраструктуру региона погибли шесть человек, девять получили ранения.