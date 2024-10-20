Зерновой коридор продолжает работу, несмотря на попытки россиян бить по портовой инфраструктуре - Плетенчук

Украинский зерновой коридор продолжает свою работу, несмотря на попытки россиян бить по портовой инфраструктуре. Отгрузки происходят.

Об этом рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Коридор работает, отгрузки происходят. Надо понимать, что ситуация не является новой для нас. Может отреагировать и рынок страхования, могут отреагировать владельцы, но в любом случае ситуация с попытками РФ наносить огневое поражение по портовой инфраструктуре Украины не является новой. В этих реалиях мы уже работаем не первый год