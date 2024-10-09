Кулеба повідомляє про наслідки атаки рф на портову інфраструктуру: 6 загиблих, 9 поранених
Київ • УНН
Внаслідок атаки терористів на портову інфраструктуру загинуло 6 людей, 9 поранено. Пошкоджено панамське судно "Shui Spirit", це вже третє іноземне судно, що постраждало за 4 дні.
Унаслідок нещодавньої атаки терористів балістичною ракетою на портову інфраструктуру регіону загинуло шестеро людей, дев’ятеро отримали поранення. Про це повідомляє Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.
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За інформацією, всі постраждалі - українці, наразі їм надається медична допомога, п’ятеро з них перебувають у важкому стані.
Під час атаки було також ушкоджено цивільне судно під прапором Панами - контейнеровоз "Shui Spirit". Це вже третє іноземне судно, яке зазнало нападу за останні чотири дні, що викликає серйозну стурбованість міжнародної спільноти.
Кулеба підкреслив, що Україна залишається гарантом продовольчої безпеки, і закликав до активних дій для припинення терору.
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За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, кількість постраждалих зросла до 6 загиблих.
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