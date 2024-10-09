Кулеба сообщает о последствиях атаки рф на портовую инфраструктуру: 6 погибших, 9 раненых

В результате недавней атаки террористов баллистической ракетой на портовую инфраструктуру региона погибли шесть человек, девять получили ранения. Об этом сообщает Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

По информации, все пострадавшие - украинцы, сейчас им оказывается медицинская помощь, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Во время атаки было также повреждено гражданское судно под флагом Панамы - контейнеровоз "Shui Spirit". Это уже третье иностранное судно, подвергшееся нападению за последние четыре дня, что вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества.

Кулеба подчеркнул, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности, и призвал к активным действиям для прекращения террора.

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По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, количество пострадавших возросло до 6 погибших.

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