Кулеба сообщает о последствиях атаки рф на портовую инфраструктуру: 6 погибших, 9 раненых
Киев • УНН
В результате атаки террористов на портовую инфраструктуру погибли 6 человек, 9 ранены. Повреждено панамское судно "Shui Spirit", это уже третье иностранное судно, пострадавшее за 4 дня.
В результате недавней атаки террористов баллистической ракетой на портовую инфраструктуру региона погибли шесть человек, девять получили ранения. Об этом сообщает Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
Детали
По информации, все пострадавшие - украинцы, сейчас им оказывается медицинская помощь, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Во время атаки было также повреждено гражданское судно под флагом Панамы - контейнеровоз "Shui Spirit". Это уже третье иностранное судно, подвергшееся нападению за последние четыре дня, что вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества.
Кулеба подчеркнул, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности, и призвал к активным действиям для прекращения террора.
Добавим
По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, количество пострадавших возросло до 6 погибших.
В Одесской области очередная атака на украинское зерно - Кипер рассказал детали21 июля 2023, 05:20 • 1183806 просмотров