Генштаб: армия рф пыталась вклиниться в нашу оборону в районе Торецка

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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
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ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

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Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
20 октября 2024, 08:34  •  146703 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

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Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  171064 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  196181 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  195196 просмотра

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18 октября 2024, 13:32  •  170452 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  141434 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  115458 просмотра

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Генштаб: армия рф пыталась вклиниться в нашу оборону в районе Торецка

Генштаб: армия рф пыталась вклиниться в нашу оборону в районе Торецка

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 13:29  •  4398 просмотра

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Армия рф осуществила 67 атак на разных направлениях фронта. Больше всего боев на Покровском направлении. Противник пытался вклиниться в оборону ВСУ в районе Торецка.

По состоянию на 16 часов понедельника количество боевых столкновений на фронте возросло до 67. Украинские защитники принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь нашей территории, отметили в Генштабе, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали Силы обороны в районах Лозовой и Вишневого. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Новомихайловки, Петропавловки и Тернов. Шесть боев завершились, еще один - продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери, подчеркнули в Генштабе.

Усиленная эвакуация в Харьковской области: более 100 человек вывезли из Купянска21 октября 2024, 13:05 • 5571 просмотр

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского и Переездного на Северском направлении. С начала суток здесь состоялось два бесполезных штурма противника.

На Краматорском направлении с начала суток авиация оккупантов нанесла удары КАБами и НАРами по Пазено, Майскому и Часовому Яру.

На Торецком направлении агрессор один раз пытался вклиниться в нашу оборону в районе Торецка. По этому же городу оккупанты нанесли удары КАБами.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, девять боестолкновений - еще продолжаются.

Силы обороны уничтожили российский "Бук" в около 60 км от линии соприкосновения - Генштаб21 октября 2024, 10:36 • 10278 просмотров

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 15 раз в сторону населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Максимильяновка, Георгиевка, Дальнее, Екатериновка и Антоновка. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времовском направлении состоялось восемь вражеских атак неподалеку Богоявленки, Новоукраинки и Золотого. Три боя еще продолжаются.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Продолжается операция в Курской области. Авиация рф продолжает бить по российским городам и сёлам. С начала суток российские самолеты нанесли 22 удара 32 КАБами по собственной территории.

Сырский в декабре будет принимать решение о новой модели базовой подготовки военных21 октября 2024, 08:10 • 12063 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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