Генштаб: армия рф пыталась вклиниться в нашу оборону в районе Торецка

По состоянию на 16 часов понедельника количество боевых столкновений на фронте возросло до 67. Украинские защитники принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь нашей территории, отметили в Генштабе, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали Силы обороны в районах Лозовой и Вишневого. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Новомихайловки, Петропавловки и Тернов. Шесть боев завершились, еще один - продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери, подчеркнули в Генштабе.

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Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского и Переездного на Северском направлении. С начала суток здесь состоялось два бесполезных штурма противника.

На Краматорском направлении с начала суток авиация оккупантов нанесла удары КАБами и НАРами по Пазено, Майскому и Часовому Яру.

На Торецком направлении агрессор один раз пытался вклиниться в нашу оборону в районе Торецка. По этому же городу оккупанты нанесли удары КАБами.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, девять боестолкновений - еще продолжаются.

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На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 15 раз в сторону населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Максимильяновка, Георгиевка, Дальнее, Екатериновка и Антоновка. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времовском направлении состоялось восемь вражеских атак неподалеку Богоявленки, Новоукраинки и Золотого. Три боя еще продолжаются.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Продолжается операция в Курской области. Авиация рф продолжает бить по российским городам и сёлам. С начала суток российские самолеты нанесли 22 удара 32 КАБами по собственной территории.

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