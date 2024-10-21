Генштаб: армия рф пыталась вклиниться в нашу оборону в районе Торецка
Киев • УНН
Армия рф осуществила 67 атак на разных направлениях фронта. Больше всего боев на Покровском направлении. Противник пытался вклиниться в оборону ВСУ в районе Торецка.
По состоянию на 16 часов понедельника количество боевых столкновений на фронте возросло до 67. Украинские защитники принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь нашей территории, отметили в Генштабе, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов.
На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали Силы обороны в районах Лозовой и Вишневого. Одно боестолкновение еще продолжается.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Новомихайловки, Петропавловки и Тернов. Шесть боев завершились, еще один - продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери, подчеркнули в Генштабе.
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Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского и Переездного на Северском направлении. С начала суток здесь состоялось два бесполезных штурма противника.
На Краматорском направлении с начала суток авиация оккупантов нанесла удары КАБами и НАРами по Пазено, Майскому и Часовому Яру.
На Торецком направлении агрессор один раз пытался вклиниться в нашу оборону в районе Торецка. По этому же городу оккупанты нанесли удары КАБами.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, девять боестолкновений - еще продолжаются.
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На Времовском направлении состоялось восемь вражеских атак неподалеку Богоявленки, Новоукраинки и Золотого. Три боя еще продолжаются.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки.
На остальных направлениях - без особых изменений.
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