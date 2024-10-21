Усиленная эвакуация в Харьковской области: более 100 человек вывезли из Купянска

В рамках усиленной эвакуации с Купянского и Боровского направлений в Харьковской области вывезли еще 118 человек, в том числе 103 человека - из города Купянск, сообщил в понедельник начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Из прифронтовых и приграничных населенных пунктах Купянского и Боровского направлений, по данным ОВА, продолжается усиленная эвакуация населения.

"Сейчас удалось вывезти еще 118 человек. В частности, из города Купянск - 103 человека; из Кондрашевской громады эвакуировали 2 человека; Куриловской громады - 10 человек, из них 3 - дети. На сегодня с Купянского направления эвакуации подлежит 9351 человек; на Боровском направлении - 173 человека. На опасных территориях остается 91 ребенок. Эвакуационные мероприятия продолжаются. Для обеспечения безопасности людей задействовано 25 единиц транспорта. Сейчас в общежитиях Харькова временно размещены 57 человек, остальные люди отказались от временного жилья", - рассказал Синегубов.

При этом, по его словам, в течение суток российские оккупанты применили по территории Харьковщины 6 управляемых авиабомб и 3 FPV-дрона.

Напомним

15 октября в Харьковской области в связи с ситуацией безопасности приняли решение об усилении эвакуации на Купянщине и Изюмщине, в том числе в городе Купянск.

Кроме того, во время заседания Совета обороны Харьковской области эвакуацию принудительным образом семей с детьми объявили в Боровской тергромаде. Эвакуации подлежат 119 детей из поселка Боровая.