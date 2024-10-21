Посилена евакуація на Харківщині: понад 100 людей вивезли з Куп'янська
Київ • УНН
У Харківській області триває посилена евакуація з прифронтових територій. З Куп'янська вивезли 103 людини, загалом евакуації підлягає понад 9500 осіб, включаючи 91 дитину.
У межах посиленої евакуації з Куп'янського і Борівського напрямків у Харківській області вивезли ще 118 людей, зокрема 103 людини - з міста Куп'янськ, повідомив у понеділок начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише УНН.
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З прифронтових і прикордонних населених пунктах Куп'янського та Борівського напрямків, за даними ОВА, триває посилена евакуація населення.
"Наразі вдалося вивезти ще 118 осіб. Зокрема, з міста Куп'янськ – 103 людини; з Кіндрашівської громади евакуювали 2 людей; Курилівської громади – 10 осіб, з них 3 – діти. Станом на сьогодні з Куп'янського напрямку евакуації підлягає 9351 особа; на Борівському напрямку – 173 особи. На небезпечних територіях залишається 91 дитина. Евакуаційні заходи тривають. Для убезпечення людей задіяно 25 одиниць транспорту. Наразі у гуртожитках Харкова тимчасово розміщено 57 осіб, решта людей відмовилися від тимчасового житла", – розповів Синєгубов.
При цьому, з його слів, упродовж доби російські окупанти застосували по території Харківщини 6 керованих авіабомб і 3 FPV-дрони.
Нагадаємо
15 жовтня у Харківській області у зв’язку з безпековою ситуацією ухвалили рішення про посилення евакуації на Куп’янщині та Ізюмщині, у тому числі у місті Куп’янськ.
Окрім того, під час засідання Ради оборони Харківської області евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми оголосили в Борівській тергромаді. Евакуації підлягають 119 дітей з селища Борова.
На Харківщині вирішили провести примусову евакуацію дітей з Борівської громади, обов'язкову для всіх - з низки громад Куп'янщини - ОВА15.10.24, 16:58 • 15594 перегляди