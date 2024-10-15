На Харківщині вирішили провести примусову евакуацію дітей з Борівської громади, обов'язкову для всіх - з низки громад Куп'янщини - ОВА
Київ • УНН
На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію з низки громад через погіршення військової обстановки. Евакуація стосується дітей з Борівської громади та всіх цивільних з чотирьох громад Куп'янського району.
На Раді оборони Харківської області 15 жовтня ухвалили рішення щодо примусової евакуації дітей з Борівської громади Ізюмського району, а також - обов'язкову для всіх цивільних жителів чотирьох громад Куп'янського району, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє "Суспільне", пише УНН.
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Зокрема, людей евакуюватимуть з Куп'янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад, про що, як повідомляється, заявив Синєгубов на брифінгу у вівторок.
"Там погіршується військова обстановка, ми не можемо там забезпечувати опалювальний сезон, електрику, надання гуманітарної допомоги, ворог там обстрілює нашу критичну інфраструктуру і відновлення там неможливе", - сказав голова ОВА.
Обов'язкова евакуація: в Куп'янській РДА повідомили, де й скільки ще залишається дітей 12.10.24, 14:55 • 35100 переглядiв