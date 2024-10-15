В Харьковской области решили провести принудительную эвакуацию детей из Боровской громады, обязательную для всех - из ряда громад Купянщины - ОВА
Киев • УНН
На Совете обороны Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации из ряда громад из-за ухудшения военной обстановки. Эвакуация касается детей из Боровской громады и всех гражданских из четырех громад Купянского района.
На Совете обороны Харьковской области 15 октября приняли решение о принудительной эвакуации детей из Боровской громады Изюмского района, а также - обязательную для всех гражданских жителей четырех громад Купянского района, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает "Суспільне", пишет УНН.
Детали
В частности, людей будут эвакуировать из Купянской, Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской громад, о чем, как сообщается, заявил Синегубов на брифинге во вторник.
"Там ухудшается военная обстановка, мы не можем там обеспечивать отопительный сезон, электричество, оказание гуманитарной помощи, враг там обстреливает нашу критическую инфраструктуру и восстановление там невозможно", - сказал глава ОВА.
Обязательная эвакуация: в Купянской РГА сообщили, где и сколько еще остается детей12 октября 2024, 11:55 • 34348 просмотров