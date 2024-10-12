Обязательная эвакуация: в Купянской РГА сообщили, где и сколько еще остается детей

Сейчас еще 40 детей остаются в населенных пунктах Куриловской, Кондрашевской громад на Харьковщине, где объявлена обязательная эвакуация. Об этом сообщил председатель Купянской РГА Андрей Канашевич в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сейчас вводим интенсивные меры по обязательной эвакуации, относительно того, чтобы более активно люди выезжали. Наблюдаем определенное уменьшение к сожалению. За вчера у нас чуть больше 30 человек обратилось и выехало с помощью Харьковской военной областной администрации - рассказал Канашевич.

По его словам, раньше за день до ста человек выезжало.

«У нас 269 детей, проживавших в населенных пунктах, где объявили принудительную эвакуацию большинство выехало. Еще 40 детей остается в населенных пунктах Куриловской, Кондрашевской общин. Это для нас тоже определенный вызов и с ним будем работать и родителями этих детей для того, чтобы как можно скорее вывезти их», - сказал Канашевич.

Дополнение

Еще в двух населенных пунктах в Харьковской области объявлена обязательная эвакуация. Всех эвакуированных обеспечат временным жильем, гуманитарной, финансовой, а также первичной медицинской и психологической помощью.