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Обязательная эвакуация: в Купянской РГА сообщили, где и сколько еще остается детей

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12 октября 2024, 11:55  •  6886 просмотра

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В Купянской РГА сообщили, что 40 детей еще остаются в населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация. Власти работают над вывозом этих детей и их родителей из опасных территорий.

Сейчас еще 40 детей остаются в населенных пунктах Куриловской, Кондрашевской громад на Харьковщине, где объявлена обязательная эвакуация. Об этом сообщил председатель Купянской РГА Андрей Канашевич в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сейчас вводим интенсивные меры по обязательной эвакуации, относительно того, чтобы более активно люди выезжали. Наблюдаем определенное уменьшение к сожалению. За вчера у нас чуть больше 30 человек обратилось и выехало с помощью Харьковской военной областной администрации

- рассказал Канашевич.  

По его словам, раньше за день до ста человек выезжало. 

«У нас 269 детей, проживавших в населенных пунктах,  где объявили принудительную эвакуацию большинство выехало. Еще 40 детей остается в населенных пунктах Куриловской, Кондрашевской общин. Это для нас тоже определенный вызов и с ним будем работать и родителями этих детей для того, чтобы как можно скорее вывезти их»,  - сказал Канашевич. 

Дополнение

Еще в двух населенных пунктах в Харьковской области объявлена обязательная эвакуация. Всех эвакуированных обеспечат временным жильем, гуманитарной, финансовой, а также первичной медицинской и психологической помощью.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
kharkovskaya-oblastХарьковская область
kupyanskКупянск