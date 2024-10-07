Харківщина: ще у двох населених пунктах оголошено обов’язкову евакуацію
Київ • УНН
В селах Ізюмське та Богуславка Харківської області оголошено обов'язкову евакуацію через постійні обстріли. Евакуйованим нададуть тимчасове житло, гуманітарну, фінансову та медичну допомогу.
Ще двох населених пунктах у Харківській області оголошено обов’язкову евакуацію. Усіх евакуйованих забезпечать тимчасовим житлом, гуманітарною, фінансовою, а також первинною медичною та психологічною допомогою, передає УНН із посиланням на Харківську ОВА.
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За даними ОВА, евакуація населення проводитиметься в селах Ізюмське Ізюмського старостинського округу та Богуславка Богуславського старостинського округу Борівської селищної територіальної громади.
Відповідне Розпорядження "Про проведення обов’язкової евакуації населення в окремих населених пунктах Борівської селищної територіальної громади Ізюмського району" підписали 7 жовтня 2024 року.
"Зважаючи на постійні обстріли та безпекову ситуацію на території Борівської селищної громади, ми повинні евакуювати мешканців цих населених пунктів в найкоротші терміни. Старости округів, на території яких знаходяться вказані населені пункти, зобов’язані провести роз’яснювальну роботу щодо загрози життю місцевих мешканців. В той же час служба у справах дітей Борівщини проводить постійний моніторинг ситуації з сім’ями з дітьми на території громади", - зазначає начальник Борівської селищної військової адміністрації Ізюмського району Харківської області Олександр Тертишний.
Усіх евакуйованих забезпечать тимчасовим житлом, гуманітарною, фінансовою, а також первинною медичною та психологічною допомогою. Кожному буде надана допомога в оформленні документів та інше.
Процес евакуації а Харківщині триває на постійній основі. Всі охочі покинути небезпечні території можуть звернутися на цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.
На півночі Харківщини розглядають питання примусової евакуації через атаки рф - Синєгубов 03.10.24, 12:09 • 17718 переглядiв