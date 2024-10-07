Харьковщина: еще в двух населенных пунктах объявлена обязательная эвакуация
Киев • УНН
В селах Изюмское и Богуславка Харьковской области объявлена обязательная эвакуация из-за постоянных обстрелов. Эвакуированным предоставят временное жилье, гуманитарную, финансовую и медицинскую помощь.
Еще в двух населенных пунктах в Харьковской области объявлена обязательная эвакуация. Всех эвакуированных обеспечат временным жильем, гуманитарной, финансовой, а также первичной медицинской и психологической помощью, передает УНН со ссылкой на Харьковскую ОВА.
Детали
По данным ОВА, эвакуация населения будет проводиться в селах Изюмское Изюмского старостинского округа и Богуславка Богуславского старостинского округа Боровской поселковой территориальной громады.
Соответствующее Распоряжение "О проведении обязательной эвакуации населения в отдельных населенных пунктах Боровской поселковой территориальной громады Изюмского района" подписали 7 октября 2024 года.
"Учитывая постоянные обстрелы и ситуацию с безопасностью на территории Боровской поселковой громады, мы должны эвакуировать жителей этих населенных пунктов в кратчайшие сроки. Старосты округов, на территории которых находятся указанные населенные пункты, обязаны провести разъяснительную работу об угрозе жизни местных жителей. В то же время служба по делам детей Боровщины проводит постоянный мониторинг ситуации с семьями с детьми на территории громады", - отмечает начальник Боровской поселковой военной администрации Изюмского района Харьковской области Александр Тертышный.
Всех эвакуированных обеспечат временным жильем, гуманитарной, финансовой, а также первичной медицинской и психологической помощью. Каждому будет оказана помощь в оформлении документов и прочее.
Процесс эвакуации а Харьковской области продолжается на постоянной основе. Все желающие покинуть опасные территории могут обратиться на круглосуточную горячую линию по телефону: 0 800 33 92 91.
На севере Харьковщины рассматривают вопрос принудительной эвакуации из-за атак рф - Синегубов3 октября 2024, 09:09 • 17105 просмотров