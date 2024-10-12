Обов'язкова евакуація: в Куп'янській РДА повідомили, де й скільки ще залишається дітей
Київ • УНН
У Куп'янській РДА повідомили, що 40 дітей ще залишаються в населених пунктах, де оголошено обов'язкову евакуацію. Влада працює над вивезенням цих дітей та їхніх батьків із небезпечних територій.
Наразі ще 40 дітей залишаються в населених пунктах Курилівської, Кіндрашівської громад на Харківщині, де оголошено обов'язкову евакуацію. Про це повідомив голова Куп'янської РДА Андрій Канашевич в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Зараз запроваджуємо інтенсивні заходи щодо обов'язкової евакуації, щодо того, щоб більш активно люди виїжджали. Спостерігаємо певне зменшення на жаль. За вчора у нас трохи більше як 30 людей звернулося і виїхало за допомогою Харківської військової обласної адміністрації
За його словами, раніше за день до ста людей виїжджало.
"У нас 269 дітей, які проживали в населених пунктах, де оголосили примусову евакуацію більшість виїхала. Ще 40 дітей залишається в населених пунктах Курилівської, Кіндрашівської громад. Це для нас теж певний виклик й з ним будемо працювати та батьками цих дітей для того, щоб якомога скоріше вивезти їх", - сказав Канашевич.
Доповнення
Ще у двох населених пунктах у Харківській області оголошено обов’язкову евакуацію. Усіх евакуйованих забезпечать тимчасовим житлом, гуманітарною, фінансовою, а також первинною медичною та психологічною допомогою.