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Обов'язкова евакуація: в Куп'янській РДА повідомили, де й скільки ще залишається дітей

Київ • УНН

 • 35100 перегляди

У Куп'янській РДА повідомили, що 40 дітей ще залишаються в населених пунктах, де оголошено обов'язкову евакуацію. Влада працює над вивезенням цих дітей та їхніх батьків із небезпечних територій.

Обов'язкова евакуація: в Куп'янській РДА повідомили, де й скільки ще залишається дітей

Наразі ще 40 дітей залишаються в населених пунктах Курилівської, Кіндрашівської громад на Харківщині, де оголошено обов'язкову евакуацію. Про це повідомив голова Куп'янської РДА Андрій Канашевич в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Зараз запроваджуємо інтенсивні заходи щодо обов'язкової евакуації, щодо того, щоб більш активно люди виїжджали. Спостерігаємо певне зменшення на жаль. За вчора у нас трохи більше як 30 людей звернулося і виїхало за допомогою Харківської військової обласної адміністрації

- розповів Канашевич.  

За його словами, раніше за день до ста людей виїжджало. 

"У нас 269 дітей, які проживали в населених пунктах,  де оголосили примусову евакуацію більшість виїхала. Ще 40 дітей залишається в населених пунктах Курилівської, Кіндрашівської громад. Це для нас теж певний виклик й з ним будемо працювати та батьками цих дітей для того, щоб якомога скоріше вивезти їх",  - сказав Канашевич. 

Доповнення

Ще у двох населених пунктах у Харківській області оголошено обов’язкову евакуацію. Усіх евакуйованих забезпечать тимчасовим житлом, гуманітарною, фінансовою, а також первинною медичною та психологічною допомогою.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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