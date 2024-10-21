Силы обороны уничтожили российский "Бук" в около 60 км от линии соприкосновения - Генштаб

Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» российских оккупантов, сообщили в понедельник в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины уничтожили ЗРК «Бук-М3» российских оккупантов - сообщили в Генштабе.

Как сообщается, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» в ночь на 21 октября в рамках выполнения задач по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника.

«Комплекс находился в около 60 километрах от линии боевого соприкосновения», - отметили в Генштабе.

В зависимости от модификации его стоимость, как сообщается, может составлять от 40 до 50 млн долларов США.

«Дальше будет... Слава Украине!» - отметили в Генштабе.

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