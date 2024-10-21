Силы обороны уничтожили российский "Бук" в около 60 км от линии соприкосновения - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины успешно поразили зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» российских оккупантов. Комплекс стоимостью 40-50 млн долларов находился на расстоянии около 60 км от линии боевого соприкосновения.
Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» российских оккупантов, сообщили в понедельник в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Силы обороны Украины уничтожили ЗРК «Бук-М3» российских оккупантов
Как сообщается, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» в ночь на 21 октября в рамках выполнения задач по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника.
«Комплекс находился в около 60 километрах от линии боевого соприкосновения», - отметили в Генштабе.
В зависимости от модификации его стоимость, как сообщается, может составлять от 40 до 50 млн долларов США.
«Дальше будет... Слава Украине!» - отметили в Генштабе.
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