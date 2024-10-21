Враг потерял 1710 военных и 24 танка - Генштаб

За сутки агрессор потерял 1710 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 21.10.24:

- Личный состав: 680 230 (+1710).

- Танки: 9071 (+24).

- Бронированные боевые машины: 18175 (+64).

- Артиллерийские системы: 19589 (+24).

- РСЗВ: 1232.

- Средства ППО: 979 (+1).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17333 (+46).

- Крылатые ракеты: 2624.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 27034 (+47).

- Специальная техника: 3479 (+3).

Генштаб: на передовой произошло 138 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении