Враг потерял 1710 военных и 24 танка - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях оккупантов за сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 680 230 человек, 9071 танк и 18175 бронемашин.
За сутки агрессор потерял 1710 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 21.10.24:
- Личный состав: 680 230 (+1710).
- Танки: 9071 (+24).
- Бронированные боевые машины: 18175 (+64).
- Артиллерийские системы: 19589 (+24).
- РСЗВ: 1232.
- Средства ППО: 979 (+1).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17333 (+46).
- Крылатые ракеты: 2624.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 27034 (+47).
- Специальная техника: 3479 (+3).
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