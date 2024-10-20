Генштаб: на передовой произошло 138 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении

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Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
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Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  126683 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  133389 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  133124 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  124091 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  107260 просмотра

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Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
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Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

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Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100500 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

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Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на передовой произошло 138 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении

Генштаб: на передовой произошло 138 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 21:05  •  3428 просмотра

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На фронте произошло 138 боестолкновений, из них 50 на Кураховском направлении. Враг атаковал на разных направлениях, в том числе на Харьковском, Купянском, Лиманском и других, но потерпел неудачу во многих попытках.

На фронте произошло 138 боестолкновений. Горячее всего было на Кураховском направлении Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении террористы 6 раз били возле Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении оккупант 16 раз штурмовал в районах Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении вражеские силы 10 раз атаковали неподалеку Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки. Сейчас одно боестолкновение еще продолжается.

На Северском направлении захватчики наносили удары управляемыми авиабомбами по Северску и Резниковке.

На Краматорском направлении противник совершил 3 неудачных наступательных действия вблизи Андреевки, Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении враг 4 раза бил возле Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино.  

На Покровском направлении оккупанты 24 раза штурмовали возле населенных пунктов Миролюбовки, Луча и Селидово. Семь атак до сих пор продолжаются.

На Кураховском направлении агрессор 50 раз атаковал вблизи Звездного, Новодмитровки, Желанного Второго, Горняка, Георгиевки, Мксимильяновки, Антоновки и Катериновки. На данный момент продолжается 17 боестолкновений.

На Времовском направлении захватчики совершили 4 наступления возле Новоукраинки и Богоявленки.

На Ореховском направлении враг дважды неудачно продвигался вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении террористы 6 раз потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи ВСУ.

Генштаб: 164 боестолкновения, наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях15 октября 2024, 21:05 • 50196 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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