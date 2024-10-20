Генштаб: на передовой произошло 138 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении
Киев • УНН
На фронте произошло 138 боестолкновений, из них 50 на Кураховском направлении. Враг атаковал на разных направлениях, в том числе на Харьковском, Купянском, Лиманском и других, но потерпел неудачу во многих попытках.
На фронте произошло 138 боестолкновений. Горячее всего было на Кураховском направлении Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении террористы 6 раз били возле Старицы и Волчанска.
На Купянском направлении оккупант 16 раз штурмовал в районах Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой.
На Лиманском направлении вражеские силы 10 раз атаковали неподалеку Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки. Сейчас одно боестолкновение еще продолжается.
На Северском направлении захватчики наносили удары управляемыми авиабомбами по Северску и Резниковке.
На Краматорском направлении противник совершил 3 неудачных наступательных действия вблизи Андреевки, Предтечино и Ступочек.
На Торецком направлении враг 4 раза бил возле Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино.
На Покровском направлении оккупанты 24 раза штурмовали возле населенных пунктов Миролюбовки, Луча и Селидово. Семь атак до сих пор продолжаются.
На Кураховском направлении агрессор 50 раз атаковал вблизи Звездного, Новодмитровки, Желанного Второго, Горняка, Георгиевки, Мксимильяновки, Антоновки и Катериновки. На данный момент продолжается 17 боестолкновений.
На Времовском направлении захватчики совершили 4 наступления возле Новоукраинки и Богоявленки.
На Ореховском направлении враг дважды неудачно продвигался вблизи Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении террористы 6 раз потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи ВСУ.
Генштаб: 164 боестолкновения, наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях15 октября 2024, 21:05 • 50196 просмотров