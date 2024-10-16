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Генштаб: 164 боестолкновения, наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: 164 боестолкновения, наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 21:05  •  1882 просмотра

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На фронте произошло 164 боевых столкновения, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях. ВСУ отбили атаки врага на разных участках фронта, некоторые бои еще продолжаются.

На фротне произошло 164 боевых столкновения. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении враг штурмовал возле Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении противник бил у Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого. Сейчас до сих пор продолжается 7 боев.

На Лиманском направлении захватчики 16 раз штурмовали неподалеку Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского.

На Краматорском направлении оккупанты 3 атаковали вблизи Калиновки, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении террористы били 9 раз возле Торецка, Дачного и Щербиновки.

На Покровском направлении противник 25 раз атаковал в районах Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Селидово и Крутого Яра, что. Впрочем одно боевое столкновение еще продолжается.

На Кураховском направлении вражеские силы совершили 40 попыток прорваться вблизи Кременной Балки, Новодмитровки, Цукурино, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки и Катериновки. На данный момент два боя до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении враг дважды атаковал возле Раздольного и Богоявленки.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении ВСУ остановили 5 атак террористов.

Генштаб: 189 боестолкновений, горячее всего было на трех направлениях14 октября 2024, 22:14 • 15370 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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