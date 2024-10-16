Генштаб: 164 боестолкновения, наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях
Киев • УНН
На фронте произошло 164 боевых столкновения, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях. ВСУ отбили атаки врага на разных участках фронта, некоторые бои еще продолжаются.
На фротне произошло 164 боевых столкновения. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении враг штурмовал возле Волчанска и Старицы.
На Купянском направлении противник бил у Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого. Сейчас до сих пор продолжается 7 боев.
На Лиманском направлении захватчики 16 раз штурмовали неподалеку Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского.
На Краматорском направлении оккупанты 3 атаковали вблизи Калиновки, Ступочек и Предтечино.
На Торецком направлении террористы били 9 раз возле Торецка, Дачного и Щербиновки.
На Покровском направлении противник 25 раз атаковал в районах Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Селидово и Крутого Яра, что. Впрочем одно боевое столкновение еще продолжается.
На Кураховском направлении вражеские силы совершили 40 попыток прорваться вблизи Кременной Балки, Новодмитровки, Цукурино, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки и Катериновки. На данный момент два боя до сих пор продолжаются.
На Времовском направлении враг дважды атаковал возле Раздольного и Богоявленки.
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку от Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении ВСУ остановили 5 атак террористов.
Генштаб: 189 боестолкновений, горячее всего было на трех направлениях14 октября 2024, 22:14 • 15370 просмотров