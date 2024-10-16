Генштаб: 164 боєзіткнення, найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках
Київ • УНН
На фронті відбулося 164 бойові зіткнення, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках. ЗСУ відбили атаки ворога на різних ділянках фронту, деякі бої ще тривають.
На фротні відбулося 164 бойові зіткнення. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку ворог штурмував біля Вовчанська та Стариці.
На Куп’янському напрямку супротивник бив біля Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого. Нині досі триває 7 боїв.
На Лиманському напрямку загарбники 16 разів штурмували неподалік Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського.
На Краматорському напрямку окупанти 3 атакували поблизу Калинівки, Ступочок та Предтечиного.
На Торецькому напрямку терористи били 9 разів біля Торецька, Дачного та Щербинівки.
На Покровському напрямку супротивник 25 разів атакував у районах Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Селидового та Крутого Яру, що. Втім одне бойове зіткнення ще триває.
На Курахівському напрямку ворожі сили здійснили 40 спроб прорватися поблизу Кремінної Балки, Новодмитрівки, Цукуриного, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки. На даний момент два бої ще досі тривають.
На Времівському напрямку ворог двічі атакував біля Роздольного та Богоявленки.
На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення неподалік Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку ЗСУ зупинили 5 атак терористів.
Генштаб: 189 боєзіткнень, найгарячіше було на трьох напрямках15.10.24, 01:14 • 17196 переглядiв