Генштаб: на передовій відбулося 138 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку
Київ • УНН
На фронті відбулося 138 боєзіткнень, з них 50 на Курахівському напрямку. Ворог атакував на різних напрямках, зокрема на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших, але зазнав невдач у багатьох спробах.
На фронті відбулося 138 боєзіткнень. Найгарячіше було на Курахівському напрямку Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку терористи 6 разів били біля Стариці та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку окупант 16 разів штурмував у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворожі сили 10 разів атакували неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки. Нині одне боєзіткнення ще триває.
На Сіверському напрямку загарбники завдавав ударів керованими авіабомбами по Сіверську та Різниківці.
На Краматорському напрямку супротивник здійснив 3 невдалі наступальні дії поблизу Андріївки, Предтечиного та Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог 4 рази бив біля Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине.
На Покровському напрямку окупанти 24 рази штурмували біля населених пунктів Миролюбівки, Променя та Селидового. Сім атак досі тривають.
На Курахівському напрямку агресор 50 разів атакував поблизу Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Мксимільянівки, Антонівки та Катеринівки. На даний момент точиться 17 боєзіткнень.
На Времівському напрямку загарбники здійснили 4 наступи біля Новоукраїнки та Богоявленки.
На Оріхівському напрямку ворог двічі невдало просувався поблизу Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку терористи 6 разів зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі ЗСУ.
Генштаб: 164 боєзіткнення, найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках16.10.24, 00:05 • 51002 перегляди