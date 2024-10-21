Ворог втратив 1710 військових та 24 танки - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати окупантів за добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 680 230 осіб, 9071 танк та 18175 бронемашин.
За добу агресор втратив 1710 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 21.10.24:
- Особовий склад: 680 230 (+1710).
- Танки: 9071 (+24).
- Броньовані бойові машини: 18175 (+64).
- Артилерійські системи: 19589 (+24).
- РСЗВ: 1232.
- Засоби ППО: 979 (+1).
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 329.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 17333 (+46).
- Крилаті ракети: 2624.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 27034 (+47).
- Спеціальна техніка: 3479 (+3).
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