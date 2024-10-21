Сили оборони знищили російський "Бук" за близько 60 км від лінії зіткнення - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України успішно вразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" російських окупантів. Комплекс вартістю 40-50 млн доларів знаходився на відстані близько 60 км від лінії бойового зіткнення.
Сили оборони України уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" російських окупантів, повідомили у понеділок у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Сили оборони України знищили ЗРК "Бук-М3" російських окупантів
Як повідомляється, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у ніч на 21 жовтня у межах виконання завдань щодо виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони противника.
"Комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення", - зазначили у Генштабі.
Залежно від модифікації його вартість, як повідомляється, може становити від 40 до 50 млн доларів США.
"Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
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