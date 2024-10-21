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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2542 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Генштаб: армія рф намагалась вклинитися в нашу оборону в районі Торецька

Київ • УНН

 • 20808 перегляди

Армія рф здійснила 67 атак на різних напрямках фронту. Найбільше боїв на Покровському напрямку. Противник намагався вклинитися в оборону ЗСУ в районі Торецька.

Генштаб: армія рф намагалась вклинитися в нашу оборону в районі Торецька

Станом на 16 годину понеділка кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 67. Українські захисники вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб нашої території, наголосили у Генштабі, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі атакували Сили оборони в районах Лозової та Вишневого. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Греківки, Новомихайлівки, Петропавлівки та Тернів. Шість боїв завершилися, ще один – триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат, наголосили в Генштабі.

Посилена евакуація на Харківщині: понад 100 людей вивезли з Куп'янська21.10.24, 16:05 • 16272 перегляди

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського та Переїзного на Сіверському напрямку. З початку доби тут відбулось два марні штурми противника.

На Краматорському напрямку від початку доби авіація окупантів завдала ударів КАБами та НАРами по Пазено, Майському та Часовому Яру.

На Торецькому напрямку агресор один раз намагався вклинитися в нашу оборону в районі Торецька. По цьому ж місту окупанти завдали ударів КАБами.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, дев'ять боєзіткнень – ще тривають.

Сили оборони знищили російський "Бук" за близько 60 км від лінії зіткнення - Генштаб21.10.24, 13:36 • 15459 переглядiв

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 15 разів у бік населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Максимільянівка, Георгіївка, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. Сім спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулось вісім ворожих атак неподалік Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого. Три бої ще тривають.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки.

На решті напрямків – без особливих змін.

Триває операція в Курській області. Авіація рф продовжує бити по російських містах і селах. Від початку доби російські літаки завдали 22 удари 32 КАБами по власній території.

Сирський у грудні ухвалюватиме рішення щодо нової моделі базової підготовки військових21.10.24, 11:10 • 15779 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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