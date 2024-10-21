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Сирський у грудні ухвалюватиме рішення щодо нової моделі базової підготовки військових

Київ • УНН

 • 15779 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про пілотний проєкт збільшення тривалості базової військової підготовки до 1,5 місяця. Рішення щодо нової моделі буде прийнято у грудні після аналізу результатів.

Сирський у грудні ухвалюватиме рішення щодо нової моделі базової підготовки військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у  рамках пілотного проекту, який передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з 1 до 1,5 місяця, була оновлена програма з урахуванням актуальних потреб і викликів. Рішення щодо нової моделі він прийматиме у грудні, передає УНН.  

Деталі

Сирський повідомив, що провів робочу нараду з питань удосконалення підготовки військовослужбовців.

Життя наших воїнів – безцінне, і найважливіша передумова його збереження – якісна підготовка на всіх етапах. У нараді взяли участь керівний склад Збройних Сил України, представники навчальних центрів та бойових бригад

Він зазначив, що заслухав доповіді щодо аналізу системи підготовки, укомплектованості посад інструкторського складу в навчальних центрах та їх забезпечення необхідними зразками озброєнь і військової техніки.

Також була доповідь  щодо пілотного проекту, який вже впроваджується та передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з 1 до 1,5 місяця. В рамках проекту була оновлена програма БЗВП з урахуванням актуальних потреб і викликів. У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі БЗВП. Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки

- повідомив Сирський.

Він зауважив, що справжнім флагманом підготовки особового складу стали Десантно-штурмові війська. Сирський зазначив, що нові підходи до підготовки, які застосовуються в ДШВ, мають застосовувати й в інших складових Сил оборони.

За підсумками наради визначив завдання за напрямками. Зокрема, слід посилити комплектування інструкторських посад у навчальних центрах. Всі, хто навчає наших воїнів, повинні мати актуальний бойовий досвід

- написав Сирський.

Доповнення

У чотирьох ключових навчальних центрах Збройних Сил України розпочалася підготовка за новою програмою, яка передбачає півтора місяця навчання замість одного. До проєкту вже залучено майже 500 новобранців. Основна мета - посилити підготовку та підвищити якість навчання військовослужбовців.

Сирський: Британія опрацьовує власні пропозиції щодо можливості ураження Україною об’єктів ворога в стратегічній глибині16.10.24, 08:39 • 16106 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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