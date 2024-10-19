Базову загальновійськову підготовку продовжать до 1,5 місяця? У ЗСУ стартував пілотний проєкт
Київ • УНН
У чотирьох навчальних центрах ЗСУ розпочалася підготовка за новою програмою тривалістю 1,5 місяці замість 1. Проєкт охоплює майже 500 новобранців і спрямований на посилення підготовки та підвищення якості навчання військовослужбовців.
У чотирьох ключових навчальних центрах Збройних Сил України розпочалася підготовка за новою програмою, яка передбачає півтора місяця навчання замість одного. До проєкту вже залучено майже 500 новобранців. Основна мета — посилити підготовку та підвищити якість навчання військовослужбовців. Про це на брифінгу розповіли представники Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗС України полковник Євген Межевікін та полковник Василь Румак, передає УНН із посиланням на Генштаб.
За даними Генштабу, цей пілотний проєкт реалізується в рамках програми "Збереження життя військовослужбовців", ініційованої Головнокомандувачем ЗС України генералом Олександром Сирським. Після завершення проєкту, який триватиме до кінця року, буде проведено аналіз і порівняння результатів підготовки на різних етапах — із термінами один та півтора місяця. За результатами аналізу будуть надані рекомендації щодо вдосконалення БЗВП.
Підготовка українських військових у Великій Британії: у Міноборони оприлюднили фото25.03.23, 16:43 • 409911 переглядiв
Представники Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗС України також повідомили про оновлення самої програми БЗВП. Зокрема, передбачається збільшення часу для вивчення основ застосування БпЛА та окопних засобів радіоелектронної боротьби, а також підвищення кількості годин для тактико-вогневої підготовки, розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання на полі бою.
"Враховуючи динаміку й інтенсивність бойових дій, а також застосування нових видів озброєнь та тактик, навчання військовослужбовців має відбуватися постійно — у навчальних центрах, військових частинах, під час ротацій. Це дає перевагу на полі бою, береже життя наших військових та наближає нашу перемогу", - наголосив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу Збройних Сил України полковник Євген Межевікін.