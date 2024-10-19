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Базовую общевойсковую подготовку продлят до 1,5 месяца? В ВСУ стартовал пилотный проект

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 14:40  •  6207 просмотра

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В четырех учебных центрах ВСУ началась подготовка по новой программе продолжительностью 1,5 месяца вместо 1. Проект охватывает почти 500 новобранцев и направлен на усиление подготовки и повышение качества обучения военнослужащих.

В четырех ключевых учебных центрах Вооруженных Сил Украины началась подготовка по новой программе, которая предусматривает полтора месяца обучения вместо одного. К проекту уже привлечено почти 500 новобранцев. Основная цель - усилить подготовку и повысить качество обучения военнослужащих. Об этом на брифинге рассказали представители Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВС Украины полковник Евгений Межевикин и полковник Василий Румак, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

По данным Генштаба, этот пилотный проект реализуется в рамках программы "Сохранение жизни военнослужащих", инициированной Главнокомандующим ВС Украины генералом Александром Сырским. После завершения проекта, который продлится до конца года, будет проведен анализ и сравнение результатов подготовки на разных этапах - со сроками один и полтора месяца. По результатам анализа будут даны рекомендации по совершенствованию БОВП.

Подготовка украинских военных в Великобритании: в Минобороны обнародовали фото25 марта 2023, 14:43 • 409849 просмотров

Представители Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВС Украины также сообщили об обновлении самой программы БОВП. В частности, предусматривается увеличение времени для изучения основ применения БпЛА и окопных средств радиоэлектронной борьбы, а также повышение количества часов для тактико-огневой подготовки, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания на поле боя.

"Учитывая динамику и интенсивность боевых действий, а также применение новых видов вооружений и тактик, обучение военнослужащих должно происходить постоянно - в учебных центрах, воинских частях, во время ротаций. Это дает преимущество на поле боя, бережет жизни наших военных и приближает нашу победу", - подчеркнул заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Евгений Межевикин.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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