Базовую общевойсковую подготовку продлят до 1,5 месяца? В ВСУ стартовал пилотный проект

В четырех ключевых учебных центрах Вооруженных Сил Украины началась подготовка по новой программе, которая предусматривает полтора месяца обучения вместо одного. К проекту уже привлечено почти 500 новобранцев. Основная цель - усилить подготовку и повысить качество обучения военнослужащих. Об этом на брифинге рассказали представители Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВС Украины полковник Евгений Межевикин и полковник Василий Румак, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

По данным Генштаба, этот пилотный проект реализуется в рамках программы "Сохранение жизни военнослужащих", инициированной Главнокомандующим ВС Украины генералом Александром Сырским. После завершения проекта, который продлится до конца года, будет проведен анализ и сравнение результатов подготовки на разных этапах - со сроками один и полтора месяца. По результатам анализа будут даны рекомендации по совершенствованию БОВП.

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Представители Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВС Украины также сообщили об обновлении самой программы БОВП. В частности, предусматривается увеличение времени для изучения основ применения БпЛА и окопных средств радиоэлектронной борьбы, а также повышение количества часов для тактико-огневой подготовки, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания на поле боя.

"Учитывая динамику и интенсивность боевых действий, а также применение новых видов вооружений и тактик, обучение военнослужащих должно происходить постоянно - в учебных центрах, воинских частях, во время ротаций. Это дает преимущество на поле боя, бережет жизни наших военных и приближает нашу победу", - подчеркнул заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Евгений Межевикин.