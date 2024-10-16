Сирський: Британія опрацьовує власні пропозиції щодо можливості ураження Україною об’єктів ворога в стратегічній глибині
Київ • УНН
Головком ЗСУ Сирський обговорив з британським колегою можливості ураження військових об'єктів ворога в глибині. Британія опрацьовує пропозиції в рамках Плану перемоги України.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Йшлось, зокрема і про можливості ураження військових об’єктів рф в оперативній та стратегічній глибині. За словами Сирського, Британія опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги, передає УНН.
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Як повідомив Сирський, він розповів Радакіну про актуальну стратегічну обстановку та організацію відсічі російській збройній агресії проти України на визначених ділянках фронту.
Окремо обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині. У даний час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги
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Головком вказав, що постачання військової техніки та озброєння, підготовка особового складу, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження – є основними стовпами українсько-британського військового співробітництва.
"Звернув увагу мого британського колеги на цинічні порушення міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини російських військ, ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України, не вибірковість масованих бомбардувань цивільних об’єктів", - розповів головком.