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Сирський: Британія опрацьовує власні пропозиції щодо можливості ураження Україною об’єктів ворога в стратегічній глибині

Київ • УНН

 • 16106 перегляди

Головком ЗСУ Сирський обговорив з британським колегою можливості ураження військових об'єктів ворога в глибині. Британія опрацьовує пропозиції в рамках Плану перемоги України.

Сирський: Британія опрацьовує власні пропозиції щодо можливості ураження Україною об’єктів ворога в стратегічній глибині

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський  ​​провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.  Йшлось, зокрема і про можливості ураження військових об’єктів рф в оперативній та стратегічній глибині. За словами Сирського, Британія опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Сирський, він розповів Радакіну про актуальну стратегічну обстановку та організацію відсічі російській збройній агресії проти України на визначених ділянках фронту.

Окремо обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині. У даний час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги

- написав Сирський у Telegram.

У президента наголосили, шо першими про дозвіл на удари по території рф дізнаються самі росіяни28.09.24, 20:41 • 35106 переглядiв

Головком вказав, що постачання військової техніки та озброєння, підготовка особового складу, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження – є основними стовпами українсько-британського військового співробітництва.

"Звернув увагу мого британського колеги на цинічні порушення міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини російських військ, ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України, не вибірковість масованих бомбардувань цивільних об’єктів", - розповів головком.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
Тоні Радакін
Збройні сили України
Олександр Сирський
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