У президента наголосили, шо першими про дозвіл на удари по території рф дізнаються самі росіяни
Київ • УНН
Речник президента заявив, що офіційне оголошення про дозвіл бити по території рф західною зброєю буде після перших ударів. Наразі остаточного рішення не прийнято, але Україна веде переговори з ключовими партнерами.
Офіційне оголошення про дозвіл бити по території росії західною зброєю буде вже після перших ударів. Наразі остаточного рішення про це не прийнято. Про це в ефірі телемарафону розповів речника президента України Сергій Никифоров, пише УНН.
Першими про дозвіл бити вглиб території росії дізнаються самі росіяни. Вони це дізнаються першими, а вже потім буде зроблене офіційне оголошення
Речник підкреслив, що наразі однозначного дозволу на використання західної зброї по об’єктам на території рф немає. Однак президент України вже провів переговори з ключовими партнерами, включно з Італією, Францією, Великою Британією та Сполученими Штатами.
Є цей величезний тиск на партнерів з боку України на різних рівнях. З аргументами, з усіма задачами, з усіма викладками того, що саме нам на практиці дозволить досягнути цього дозволу бити вглиб території росії далекобійною зброєю
Нагадаємо
Адміністрація Байдена аналізує план перемоги України, представлений Зеленським. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США готові розглянути додаткові дії для допомоги Україні досягти успіху.
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що не варто очікувати нових рішень щодо ударів далекобійною зброєю по території рф після зустрічі Байдена і Зеленського. Натомість не виключається, що лідери обговорять військову допомогу.
Блінкен підтвердив виділення 5,55 млрд доларів на зброю для України у найближчі тижні і місяці27.09.24, 09:23 • 16292 перегляди