Удари далекобійною зброєю по території рф: у Білому домі заявили, чи варто очікувати зміни позиції США після зустрічі Зеленського і Байдена
Київ • УНН
Речниця Білого дому заявила, що не варто очікувати нових рішень щодо ударів далекобійною зброєю по території рф після зустрічі Байдена і Зеленського. Натомість не виключається, що лідери обговорять військову допомогу.
У Білому домі заявили, що очікувати оголошення, що США змінить думку щодо ударів далекобійною зброєю по території рф після сьогоднішньої зустрічі американського та українського президентів - не варто, передає УНН.
"... можна очікувати, що одна з розмов двох лідерів буде на цю тему. Будуть більш широким обговоренням важливості військової допомоги, яку ми надаємо Україні... але я не очікую, що на цій зустрічі буде якесь нове оголошення щодо цієї конкретної дії чи рішення", - повідомила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, відповідаючи на питання щодо бажання України бити по території рф далеобійною зброєю та позиції США.
Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з Байденом26.09.24, 21:11 • 26522 перегляди