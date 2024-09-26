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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удары дальнобойным оружием по территории рф: в Белом доме заявили, стоит ли ожидать изменения позиции США после встречи Зеленского и Байдена

Удары дальнобойным оружием по территории рф: в Белом доме заявили, стоит ли ожидать изменения позиции США после встречи Зеленского и Байдена

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 18:28  •  6784 просмотра

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Пресс-секретарь Белого дома заявила, что не стоит ожидать новых решений по ударам дальнобойным оружием по территории рф после встречи Байдена и Зеленского. Зато не исключается, что лидеры обсудят военную помощь.

В Белом доме заявили, что ожидать объявления, что США изменит мнение относительно ударов дальнобойным оружием по территории рф после сегодняшней встречи американского и украинского президентов - не стоит, передает УНН.

«... можно ожидать, что один из разговоров двух лидеров будет на эту тему. Будет более широкое обсуждение важности военной помощи, которую мы предоставляем Украине... но я не ожидаю, что на этой встрече будет какое-то новое объявление по этому конкретному действию или решению», - сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о желании Украины бить по территории РФ дальнобойным оружием и позиции США.

Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом для встречи с Байденом26 сентября 2024, 18:11 • 9057 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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