Блінкен про план перемоги України: адміністрація Байдена вивчає подробиці, за потреби розглядаються "додаткові дії"

Адміністрація президента США вивчає план перемоги, який голова української держави Володимир Зеленський представив президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі у Білому домі у Вашингтоні. За потреби розглядаються "додаткові дії", щоб допомогти українцям досягти перемоги, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".

Відповідаючи на запитання про те, чи Київ отримав, чи отримає в майбутньому дозвіл на використання західної зброї для завдання ударів по військових об'єктах вглиб росії, Блінкен відповів, що адміністрація та партнери України тепер вивчають подробиці цього плану.

За його словами, за потреби, щоб допомогти українцям досягти перемоги.

"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, – якщо потрібно, – додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху", – заявив Блінкен.

Він вказав, що президент Байден "дуже чітко заявив, що він відданий успіху України".

"Він також прагне переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для ефективного захисту. Я говорив це багато разів і скажу знову, кожен крок на цьому шляху ми пристосовували та адаптували до потреб, і я переконаний, що ми продовжуватимемо це робити", – додав держсекретар.

Нагадаємо

Президент України Зеленський у США представив план перемоги та пояснив кожен його пункт. Він також повідомив про підготовку до зустрічі в Німеччині у форматі "Рамштайн" для обговорення деталей плану.