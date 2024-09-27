План перемоги представлений Америці, кожен пункт пояснили - Зеленський

План перемоги представлений Америці. Усе ключове для України – на столі у партнерів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає УНН.

План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України – це швидший мир. Усе ключове для України – на столі у партнерів, усе розглядається. Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти росії, кроки щодо російських активів. Ми по всіх темах встигли попрацювати