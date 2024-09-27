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План перемоги представлений Америці, кожен пункт пояснили - Зеленський

План перемоги представлений Америці, кожен пункт пояснили - Зеленський

Київ • УНН

 • 61068 перегляди

Президент України Зеленський представив План перемоги США та пояснив кожен його пункт. Він також повідомив про підготовку до зустрічі в Німеччині у форматі "Рамштайн" для обговорення деталей плану.

План перемоги представлений Америці. Усе ключове для України – на столі у партнерів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає УНН.

План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України – це швидший мир. Усе ключове для України – на столі у партнерів, усе розглядається. Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти росії, кроки щодо російських активів. Ми по всіх темах встигли попрацювати 

- повідомив Зеленський.

Крім того, він заявив про підготовку до зустрічі в Німеччині у рамках "Рамштайну".

"... це формат, де разом із партнерами ми будемо йти за змістом пунктів Плану перемоги. Дякую Президенту Байдену за запрошення", - резюмував Зеелнський.

Байден і Зеленський зустрінуться 12 жовтня в Німеччині на "Рамштайні"27.09.24, 19:24 • 27003 перегляди

Нагадаємо

Сьогодні завершується візит Зеленського до США. Президент України мав зустрічі із президентом США Джо Байденом і кандидатами на пост президента США - Камалою Гарріс та Дональдом Трампом і представив їм План перемоги.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
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aviabaza-ramshtainАвіабаза Рамштайн
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