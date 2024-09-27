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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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План победы представлен Америке, каждый пункт объяснили - Зеленский

План победы представлен Америке, каждый пункт объяснили - Зеленский

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 18:41  •  9435 просмотра

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Президент Украины Зеленский представил План победы США и объяснил каждый его пункт. Он также сообщил о подготовке к встрече в Германии в формате "Рамштайн" для обсуждения деталей плана.

План победы представлен Америке. Все ключевое для Украины - на столе у партнеров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, передает УНН.

План победы представлен Америке, и мы каждый пункт объяснили. Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое наше решение. Сильные позиции для Украины - это более быстрый мир. Все ключевое для Украины - на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против россии, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать 

- сообщил Зеленский.

Кроме того, он заявил о подготовке к встрече в Германии в рамках "Рамштайна".

"... это формат, где вместе с партнерами мы будем идти по содержанию пунктов Плана победы. Спасибо Президенту Байдену за приглашение", - резюмировал Зеелнський.

Байден и Зеленский встретятся 12 октября в Германии на "Рамштайн"27 сентября 2024, 16:24 • 13393 просмотра

Напомним

Сегодня завершается визит Зеленского в США. Президент Украины встречался с президентом США Джо Байденом и кандидатами на пост президента США - Камалой Харрис и Дональдом Трампом и представил им План победы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
kamala-kharrisКамала Харрис
aviabaza-ramshtainАвиабаза Рамштайн
donald-trampДональд Трамп
germaniyaГермания
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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