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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блинкен о плане победы Украины: администрация Байдена изучает подробности, при необходимости рассматриваются "дополнительные действия"

Блинкен о плане победы Украины: администрация Байдена изучает подробности, при необходимости рассматриваются "дополнительные действия"

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 09:30  •  2424 просмотра

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Администрация Байдена анализирует план победы Украины, представленный Зеленским. Блинкен заявил, что США готовы рассмотреть дополнительные действия для помощи Украине достичь успеха.

Администрация президента США изучает план победы, который глава украинского государства Владимир Зеленский представил президенту США Джо Байдену во время их встречи в Белом доме в Вашингтоне. При необходимости рассматриваются "дополнительные действия", чтобы помочь украинцам достичь победы, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки"

Отвечая на вопрос о том, получил ли Киев или получит в будущем разрешение на использование западного оружия для нанесения ударов по военным объектам вглубь россии, Блинкен ответил, что администрация и партнеры Украины теперь изучают подробности этого плана. 

По его словам, при необходимости, чтобы помочь украинцам достичь победы.

"Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы предпринять, - если нужно, - дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха", - заявил Блинкен.

Он указал, что президент Байден "очень четко заявил, что он предан успеху Украины".

"Он также стремится убедиться, что они имеют то, что им нужно для эффективной защиты. Я говорил это много раз и скажу снова, каждый шаг на этом пути мы приспосабливали и адаптировали к потребностям, и я убежден, что мы будем продолжать это делать", - добавил госсекретарь. 

Напомним

Президент Украины Зеленский в США представил план победы и объяснил каждый его пункт. Он также сообщил о подготовке к встрече в Германии в формате "Рамштайн" для обсуждения деталей плана.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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