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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У президента отметили, что первыми о разрешении на удары по территории рф узнают сами россияне

У президента отметили, что первыми о разрешении на удары по территории рф узнают сами россияне

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 17:41  •  9720 просмотра

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Представитель президента заявил, что официальное объявление о разрешении бить по территории рф западным оружием будет после первых ударов. Сейчас окончательного решения не принято, но Украина ведет переговоры с ключевыми партнерами.

Официальное объявление о разрешении бить по территории россии западным оружием будет уже после первых ударов. Сейчас окончательного решения об этом не принято. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикера президента Украины Сергей Никифоров, пишет УНН.

Первыми о разрешении бить вглубь территории россии узнают сами россияне. Они это узнают первыми, а уже потом будет сделано официальное объявление

- сказал он.

Спикер подчеркнул, что пока однозначного разрешения на использование западного оружия по объектам на территории рф нет. Однако президент Украины уже провел переговоры с ключевыми партнерами, включая Италию, Францию, Великобританию и Соединенные Штаты.

Есть это огромное давление на партнеров со стороны Украины на разных уровнях. С аргументами, со всеми задачами, со всеми выкладками того, что именно нам на практике позволит достичь этого разрешения бить вглубь территории России дальнобойным оружием

- рассказал Никифоров.

Напомним

Администрация Байдена анализирует план победы Украины, представленный Зеленским. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы рассмотреть дополнительные действия для помощи Украине достичь успеха.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не стоит ожидать новых решений по ударам дальнобойным оружием по территории рф после встречи Байдена и Зеленского. Зато не исключается, что лидеры обсудят военную помощь.

Блинкен подтвердил выделение 5,55 млрд долларов на оружие для Украины в ближайшие недели и месяцы27 сентября 2024, 06:23 • 14700 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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