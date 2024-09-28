У президента отметили, что первыми о разрешении на удары по территории рф узнают сами россияне
Киев • УНН
Представитель президента заявил, что официальное объявление о разрешении бить по территории рф западным оружием будет после первых ударов. Сейчас окончательного решения не принято, но Украина ведет переговоры с ключевыми партнерами.
Официальное объявление о разрешении бить по территории россии западным оружием будет уже после первых ударов. Сейчас окончательного решения об этом не принято. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикера президента Украины Сергей Никифоров, пишет УНН.
Первыми о разрешении бить вглубь территории россии узнают сами россияне. Они это узнают первыми, а уже потом будет сделано официальное объявление
Спикер подчеркнул, что пока однозначного разрешения на использование западного оружия по объектам на территории рф нет. Однако президент Украины уже провел переговоры с ключевыми партнерами, включая Италию, Францию, Великобританию и Соединенные Штаты.
Есть это огромное давление на партнеров со стороны Украины на разных уровнях. С аргументами, со всеми задачами, со всеми выкладками того, что именно нам на практике позволит достичь этого разрешения бить вглубь территории России дальнобойным оружием
Напомним
Администрация Байдена анализирует план победы Украины, представленный Зеленским. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы рассмотреть дополнительные действия для помощи Украине достичь успеха.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не стоит ожидать новых решений по ударам дальнобойным оружием по территории рф после встречи Байдена и Зеленского. Зато не исключается, что лидеры обсудят военную помощь.
Блинкен подтвердил выделение 5,55 млрд долларов на оружие для Украины в ближайшие недели и месяцы27 сентября 2024, 06:23 • 14700 просмотров