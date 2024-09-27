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Блинкен подтвердил выделение 5,55 млрд долларов на оружие для Украины в ближайшие недели и месяцы

Блинкен подтвердил выделение 5,55 млрд долларов на оружие для Украины в ближайшие недели и месяцы

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 06:23  •  7818 просмотра

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Госсекретарь США Блинкен подтвердил план предоставить Украине военную помощь на $5,55 млрд в ближайшие недели и месяцы. Средства выделяются в рамках ранее объявленного пакета помощи на 2024 год.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил план направить 5,55 млрд долларов на оружие и оборудование для Украины в ближайшие недели и месяцы. Речь идет о средствах, которые уже были объявлены ранее в рамках президентского полномочия по сокращению запасов вооружений. Об этом говорится в заявлении Блинкена, которое распространил Госдепартамент, передает УНН.

В рамках увеличения объемов помощи, о которой распорядился президент Байден перед встречей с президентом Зеленским, Департамент уведомил Конгресс о намерении распорядиться о выделении примерно 5,55 млрд долларов США на оборонную продукцию и услуги из запасов Министерства обороны для оказания военной помощи Украине в рамках президентских полномочий по сокращению оборонного потенциала

- говорится в заявлении Блинкена.

Речь идет об уже объявленных ранее деньгах в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в 2024 году, срок действия которых истекает 30 сентября.

"Мы делаем этот шаг, чтобы гарантировать, что срок действия этих полномочий не истечет и Соединенные Штаты смогут в полной мере использовать средства, выделенные Конгрессом. Таким образом, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять Украине дополнительные предметы и услуги оборонного назначения из запасов Министерства обороны в рамках запланированных сокращений в ближайшие недели и месяцы", - добавил Блинкен.

Также Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты преданы поддержке украинских военных техникой, необходимой для укрепления позиций на поле боя, защиты своей территории и народа от жестокой агрессии кремля и победы в этой войне.

"Как ясно дал понять президент Байден, Соединенные Штаты и международная коалиция, которую мы собрали, будут и в дальнейшем поддерживать Украину", - подчеркнул Блинкен.

Напомним

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $7,9 млрд. Он включает противовоздушную оборону, беспилотники, боеприпасы и расширение обучения украинских пилотов F-16.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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