Блінкен підтвердив виділення 5,55 млрд доларів на зброю для України у найближчі тижні і місяці

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив план спрямувати 5,55 млрд доларів на зброю і обладнання для України в найближчі тижні і місяці. Йдеться про кошти, які вже були оголошені раніше в рамках президентського повноваження зі скорочення запасів озброєнь. Про це йдеться у заяві Блінкена, яку поширив Держдепартамент, передає УНН.

У межах збільшення обсягів допомоги, про яку розпорядився президент Байден перед зустріччю з президентом Зеленським, Департамент повідомив Конгрес про намір розпорядитися про виділення приблизно 5,55 млрд доларів США на оборонну продукцію та послуги із запасів Міністерства оборони для надання військової допомоги Україні в рамках президентських повноважень щодо скорочення оборонного потенціалу