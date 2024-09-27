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Блінкен підтвердив виділення 5,55 млрд доларів на зброю для України у найближчі тижні і місяці

Блінкен підтвердив виділення 5,55 млрд доларів на зброю для України у найближчі тижні і місяці

Київ • УНН

 • 16292 перегляди

Держсекретар США Блінкен підтвердив план надати Україні військову допомогу на $5,55 млрд у найближчі тижні та місяці. Кошти виділяються в рамках раніше оголошеного пакету допомоги на 2024 рік.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив план спрямувати 5,55 млрд доларів на зброю і обладнання для України в найближчі тижні і місяці. Йдеться про кошти, які вже були оголошені раніше в рамках президентського повноваження зі скорочення запасів озброєнь. Про це йдеться у заяві Блінкена, яку поширив Держдепартамент, передає УНН.

У межах збільшення обсягів допомоги, про яку розпорядився президент Байден перед зустріччю з президентом Зеленським, Департамент повідомив Конгрес про намір розпорядитися про виділення приблизно 5,55 млрд доларів США на оборонну продукцію та послуги із запасів Міністерства оборони для надання військової допомоги Україні в рамках президентських повноважень щодо скорочення оборонного потенціалу

– йдеться у заяві Блінкена.

Йдеться про вже оголошені раніше гроші в рамках закону про додаткові асигнування на безпеку України в 2024 році, термін дії яких закінчується 30 вересня.

"Ми робимо цей крок, щоб гарантувати, що термін дії цих повноважень не спливе і Сполучені Штати зможуть повною мірою використовувати кошти, виділені Конгресом. Таким чином, Сполучені Штати зможуть продовжувати надавати Україні додаткові предмети та послуги оборонного призначення із запасів Міністерства оборони в рамках запланованих скорочень у найближчі тижні та місяці", - додав Блінкен.

Також Держсекретар запевнив, що Сполучені Штати віддані підтримці українських військових технікою, необхідною для зміцнення позицій на полі бою, захисту своєї території та народу від жорстокої агресії кремля і перемоги в цій війні.

"Як ясно дав зрозуміти президент Байден, Сполучені Штати та міжнародна коаліція, яку ми зібрали, будуть і надалі підтримувати Україну", - наголосив Блінкен.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні на $7,9 млрд. Він включає протиповітряну оборону, безпілотники, боєприпаси та розширення навчання українських пілотів F-16.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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