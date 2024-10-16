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Сырский: Британия прорабатывает собственные предложения о возможности поражения Украиной объектов врага в стратегической глубине

Сырский: Британия прорабатывает собственные предложения о возможности поражения Украиной объектов врага в стратегической глубине

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 05:39  •  413 просмотра

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Главком ВСУ Сырский обсудил с британским коллегой возможности поражения военных объектов рф в глубине. Британия прорабатывает предложения в рамках Плана победы Украины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский  провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным.  Речь шла, в частности, и о возможности поражения военных объектов рф в оперативной и стратегической глубине. По словам Сырского, Великобритания прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации Плана Победы, передает УНН.

Детали

Как сообщил Сырский, он рассказал Радакину об актуальной стратегической обстановке и организации отпора российской вооруженной агрессии против Украины на определенных участках фронта.

Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации Плана Победы

- написал Сырский в Telegram.

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Главком указал, что поставки военной техники и вооружения, подготовка личного состава, а также повышение эффективности применения высокотехнологичных средств поражения - являются основными столпами украинско-британского военного сотрудничества.

"Обратил внимание моего британского коллеги на циничные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления российских войск, ракетно-авиационные удары по критической инфраструктуре Украины, неизбирательность массированных бомбардировок гражданских объектов", - рассказал главком.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
toni-radakinТони Радакин
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
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