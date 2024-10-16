Сырский: Британия прорабатывает собственные предложения о возможности поражения Украиной объектов врага в стратегической глубине
Киев • УНН
Главком ВСУ Сырский обсудил с британским коллегой возможности поражения военных объектов рф в глубине. Британия прорабатывает предложения в рамках Плана победы Украины.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Речь шла, в частности, и о возможности поражения военных объектов рф в оперативной и стратегической глубине. По словам Сырского, Великобритания прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации Плана Победы, передает УНН.
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Как сообщил Сырский, он рассказал Радакину об актуальной стратегической обстановке и организации отпора российской вооруженной агрессии против Украины на определенных участках фронта.
Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации Плана Победы
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Главком указал, что поставки военной техники и вооружения, подготовка личного состава, а также повышение эффективности применения высокотехнологичных средств поражения - являются основными столпами украинско-британского военного сотрудничества.
"Обратил внимание моего британского коллеги на циничные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления российских войск, ракетно-авиационные удары по критической инфраструктуре Украины, неизбирательность массированных бомбардировок гражданских объектов", - рассказал главком.