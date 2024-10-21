Сырский в декабре будет принимать решение о новой модели базовой подготовки военных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в рамках пилотного проекта, который предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки с 1 до 1,5 месяца, была обновлена программа с учетом актуальных потребностей и вызовов. Решение по новой модели он будет принимать в декабре, передает УНН.

Детали

Сырский сообщил, что провел рабочее совещание по вопросам совершенствования подготовки военнослужащих.

Жизнь наших воинов - бесценна, и важнейшая предпосылка ее сохранения - качественная подготовка на всех этапах. В совещании приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил Украины, представители учебных центров и боевых бригад написал Сырский в Facebook.

Он отметил, что заслушал доклады по анализу системы подготовки, укомплектованности должностей инструкторского состава в учебных центрах и их обеспечения необходимыми образцами вооружений и военной техники.

Также был доклад о пилотном проекте, который уже внедряется и предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки с 1 до 1,5 месяца. В рамках проекта была обновлена программа БОВП с учетом актуальных потребностей и вызовов. В декабре буду принимать решение о новой модели БЗВП. В дальнейшем, если оперативная обстановка позволит, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки - сообщил Сырский.

Он отметил, что настоящим флагманом подготовки личного состава стали Десантно-штурмовые войска. Сырский отметил, что новые подходы к подготовке, которые применяются в ДШВ, должны применять и в других составляющих Сил обороны.

По итогам совещания определил задачи по направлениям. В частности, следует усилить комплектование инструкторских должностей в учебных центрах. Все, кто обучает наших воинов, должны иметь актуальный боевой опыт - написал Сырский.

Дополнение

В четырех ключевых учебных центрах Вооруженных Сил Украины началась подготовка по новой программе, которая предусматривает полтора месяца обучения вместо одного. К проекту уже привлечено почти 500 новобранцев. Основная цель - усилить подготовку и повысить качество обучения военнослужащих.

Сырский: Британия прорабатывает собственные предложения о возможности поражения Украиной объектов врага в стратегической глубине