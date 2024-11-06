Правоохранители показали кадры эвакуации из Курахово

Из-за российских обстрелов, передвигаться по улицам Курахово смертельно опасно. Но в разрушенном городе все еще остается около тысячи человек, есть дети. В пресс-службе полиции поделились кадрами, как спецподразделение продолжает выводить население с территории города, передает УНН.

Детали

В городе Курахово остается около тысячи человек, есть дети. враг отслеживает каждый шаг, передвигаться по улицам - смертельно опасно. Любой человек становится мишенью. - говорится в заметке.

Указывается, что эвакуация пока продолжается, работает группа "Белые ангелы".

Согласно официальной информации, специалисты группы продолжают забирать раненых и вывозить жителей Курахово.

Отмечается о значительной опасности и обстоятельствах, приводящих к гибели.

Семья пряталась от обстрелов в ванной комнате, но снаряд протаранил квартиру насквозь. Люди оказались под завалами, никто не уцелел.. - говорится в сообщении Нацполиции.

Дополнение

В Донецкой ОГА сегодня отметили об оперативной ситуации по области по состоянию на утро 6 ноября. Указывается, что о пострадавших информация за сутки не поступала.

В Покровском районе повреждены многочисленные частные дома.

В Торском Лиманской громады поврежден дом. В Константиновке повреждены кафе, линия электропередач и 2 автомобиля.

Относительно Бахмутского района.

В Северске повреждены 2 дома.

В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание.

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