Правоохранители показали кадры эвакуации из Курахово

ukenru
Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
14:59 • 213 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Эксклюзив
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
13:36 • 40473 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Эксклюзив
Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
11:47 • 51802 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
11:25 • 65208 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 121238 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 134296 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 156649 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 174508 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 159060 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 145895 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области -ОВА

Войска рф нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области -ОВА

05:48 • 29240 просмотра
Трамп заявил, что собирается "остановить войны"

Трамп заявил, что собирается "остановить войны"

08:11 • 25896 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

10:02 • 40572 просмотра
Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

12:00 • 66116 просмотра
«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

12:41 • 52553 просмотра
публикации
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
Эксклюзив

14:59 • 213 просмотра
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
Эксклюзив

13:36 • 40473 просмотра
«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

12:41 • 52553 просмотра
Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

12:00 • 66116 просмотра
Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

5 ноября 2024, 14:58 • 127562 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

10:02 • 40572 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 126333 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 131434 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 150041 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 153890 просмотра
Актуальное
Правоохранители показали кадры эвакуации из Курахово

Правоохранители показали кадры эвакуации из Курахово

Киев  •  УНН

13:46 • 10517 просмотра

Read in English

В Курахово под постоянными обстрелами остается около тысячи жителей, включая детей. Спецподразделение «Белые ангелы» продолжает эвакуацию населения, несмотря на смертельную опасность.

Из-за российских обстрелов, передвигаться по улицам Курахово смертельно опасно. Но в разрушенном городе все еще остается около тысячи человек, есть дети. В пресс-службе полиции поделились кадрами, как спецподразделение продолжает выводить население с территории города, передает УНН.

Детали

В городе Курахово остается около тысячи человек, есть дети. враг отслеживает каждый шаг, передвигаться по улицам - смертельно опасно. Любой человек становится мишенью.

- говорится в заметке.
Image

Указывается, что эвакуация пока продолжается, работает группа "Белые ангелы".

Image

Согласно официальной информации, специалисты группы продолжают забирать раненых и вывозить жителей Курахово.

Image

Отмечается о значительной опасности и обстоятельствах, приводящих к гибели.

Image

Семья пряталась от обстрелов в ванной комнате, но снаряд протаранил квартиру насквозь. Люди оказались под завалами, никто не уцелел..

- говорится в сообщении Нацполиции.
Image

Дополнение

В Донецкой ОГА сегодня отметили об оперативной ситуации по области по состоянию на утро 6 ноября. Указывается, что о пострадавших информация за сутки не поступала.

В Покровском районе повреждены многочисленные частные дома.

Image

В Торском Лиманской громады поврежден дом. В Константиновке повреждены кафе, линия электропередач и 2 автомобиля.

Относительно Бахмутского района.

В Северске повреждены 2 дома.

Image

В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание.

Около 350 тысяч человек до сих пор остаются в Донецкой области - ОВА4 ноября 2024, 12:46 • 20819 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
kurakhoveКурахово
donetskДонецк