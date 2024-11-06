Правоохранители показали кадры эвакуации из Курахово
Киев • УНН
В Курахово под постоянными обстрелами остается около тысячи жителей, включая детей. Спецподразделение «Белые ангелы» продолжает эвакуацию населения, несмотря на смертельную опасность.
Из-за российских обстрелов, передвигаться по улицам Курахово смертельно опасно. Но в разрушенном городе все еще остается около тысячи человек, есть дети. В пресс-службе полиции поделились кадрами, как спецподразделение продолжает выводить население с территории города, передает УНН.
Детали
В городе Курахово остается около тысячи человек, есть дети. враг отслеживает каждый шаг, передвигаться по улицам - смертельно опасно. Любой человек становится мишенью.
Указывается, что эвакуация пока продолжается, работает группа "Белые ангелы".
Согласно официальной информации, специалисты группы продолжают забирать раненых и вывозить жителей Курахово.
Отмечается о значительной опасности и обстоятельствах, приводящих к гибели.
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