Около 350 тысяч человек до сих пор остаются в Донецкой области - ОВА
Киев • УНН
Глава Донецкой ОГА сообщил об около 350 тысячах жителей, которые остаются в регионе, несмотря на сложную гуманитарную ситуацию. За минувшие сутки российские войска нанесли 2880 ударов по области, ранив двух мирных жителей.
В Донецкой области еще остаются около 350 тысяч человек, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Гуманитарная ситуация в регионе до сих пор очень сложная. В области еще остаются около 350 тысяч человек. Именно поэтому должны продолжать оказывать им всю необходимую и возможную поддержку, при этом не прекращаем эвакуацию из наиболее опасных населенных пунктов", - написал Филашкин, отметив, что поднял вопрос на встрече с представителями Конгресса США и УВКБ ООН.
Как отмечал ранее Филашкин, "до начала полномасштабного вторжения в области находилось миллион 900 (тысяч) человек". При этом, по данным "Суспільне Донбас", в начале вторжения на Донетчине жили 1 миллион 670 тысяч.
По данным ГУНП в области, с начала обязательной эвакуации с помощью полиции эвакуировано 314 269 человек, среди них 36 572 - дети, 8 510 - люди с инвалидностью.
По данным Донецкой ОВА, с начала вторжения рф в Украину в Донецкой области погибли 2857 мирных людей, ранены еще 6375.
Как сообщили в полиции области, за минувшие сутки двое жителей Донетчины получили ранения в результате российских обстрелов. За сутки полиция зафиксировала 2 880 ударов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились пять населенных пунктов: города Курахово, Мирноград, Торецк, поселок Шевченко, село Николаевка. Повреждены восемь гражданских объектов, из них пять жилых домов:
- По Мирнограду россияне ударили артиллерией - ранили гражданское лицо.
- В Курахово из-за артиллерийского обстрела травмирован человек, поврежден многоквартирный дом.
- В Николаевке разрушениям подверглись четыре частных дома и два автомобиля.
- Шевченко враг атаковал дроном - повреждено гражданское авто.
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