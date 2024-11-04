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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Около 350 тысяч человек до сих пор остаются в Донецкой области - ОВА

Около 350 тысяч человек до сих пор остаются в Донецкой области - ОВА

Киев  •  УНН

12:46 • 1337 просмотра

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Глава Донецкой ОГА сообщил об около 350 тысячах жителей, которые остаются в регионе, несмотря на сложную гуманитарную ситуацию. За минувшие сутки российские войска нанесли 2880 ударов по области, ранив двух мирных жителей.

В Донецкой области еще остаются около 350 тысяч человек, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Гуманитарная ситуация в регионе до сих пор очень сложная. В области еще остаются около 350 тысяч человек. Именно поэтому должны продолжать оказывать им всю необходимую и возможную поддержку, при этом не прекращаем эвакуацию из наиболее опасных населенных пунктов", - написал Филашкин, отметив, что поднял вопрос на встрече с представителями Конгресса США и УВКБ ООН.

Как отмечал ранее Филашкин, "до начала полномасштабного вторжения в области находилось миллион 900 (тысяч) человек". При этом, по данным "Суспільне Донбас", в начале вторжения на Донетчине жили 1 миллион 670 тысяч.

По данным ГУНП в области, с начала обязательной эвакуации с помощью полиции эвакуировано 314 269 человек, среди них 36 572 - дети, 8 510 - люди с инвалидностью.

По данным Донецкой ОВА, с начала вторжения рф в Украину в Донецкой области погибли 2857 мирных людей, ранены еще 6375.

Как сообщили в полиции области, за минувшие сутки двое жителей Донетчины получили ранения в результате российских обстрелов. За сутки полиция зафиксировала 2 880 ударов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились пять населенных пунктов: города Курахово, Мирноград, Торецк, поселок Шевченко, село Николаевка. Повреждены восемь гражданских объектов, из них пять жилых домов:

  • По Мирнограду россияне ударили артиллерией - ранили гражданское лицо. 
  • В Курахово из-за артиллерийского обстрела травмирован человек, поврежден многоквартирный дом. 
  • В Николаевке разрушениям подверглись четыре частных дома и два автомобиля. 
  • Шевченко враг атаковал дроном - повреждено гражданское авто.

На оставленном врагом без устойчивого водоснабжения севере Донецкой области начали решать проблему с водой: что известно23 октября 2024, 08:56 • 16893 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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