На оставленном врагом без устойчивого водоснабжения севере Донецкой области начали решать проблему с водой: что известно
Киев • УНН
В Краматорске пробурили две новые скважины, а затем планируют пробурить еще три - для улучшения водоснабжения. Вода из них будет проходить фильтрацию и будет пригодна для бытового использования.
В Краматорске Донецкой области на фоне проблем с водоснабжением из-за вражеских обстрелов пробурили сначала две новые скважины, а затем их количество увеличится, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Две новые скважины в Краматорске", - написал Филашкин.
По его словам, эти 2 скважины - это только первый шаг. И что при помощи благотворителей планируют "пробурить еще 3 скважины в Краматорске и продолжить работу в других городах области".
"Вода в скважинах будет проходить несколько этапов фильтрации, что позволит людям использовать ее в быту", - сообщил Филашкин.
Контекст
В начале октября Филашкин сообщал, что 260 тысяч жителей севера Донецкой области остаются без устойчивого водоснабжения на неопределенный срок.
По его словам, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и прилегающие населенные пункты, где в целом живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставками воды из-за массированного вражеского обстрела.
28 сентября россияне критически повредили 2 объекта "Воды Донбасса". Учитывая большой объем повреждений, Филашкин указывал на отсутствие технической возможности восстановления работы оборудования.