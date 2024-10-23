На оставленном врагом без устойчивого водоснабжения севере Донецкой области начали решать проблему с водой: что известно

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В Краматорске пробурили две новые скважины, а затем планируют пробурить еще три - для улучшения водоснабжения. Вода из них будет проходить фильтрацию и будет пригодна для бытового использования.

В Краматорске Донецкой области на фоне проблем с водоснабжением из-за вражеских обстрелов пробурили сначала две новые скважины, а затем их количество увеличится, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Две новые скважины в Краматорске", - написал Филашкин.

По его словам, эти 2 скважины - это только первый шаг. И что при помощи благотворителей планируют "пробурить еще 3 скважины в Краматорске и продолжить работу в других городах области".

"Вода в скважинах будет проходить несколько этапов фильтрации, что позволит людям использовать ее в быту", - сообщил Филашкин.

Контекст

В начале октября Филашкин сообщал, что 260 тысяч жителей севера Донецкой области остаются без устойчивого водоснабжения на неопределенный срок.

По его словам, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и прилегающие населенные пункты, где в целом живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставками воды из-за массированного вражеского обстрела.

28 сентября россияне критически повредили 2 объекта "Воды Донбасса". Учитывая большой объем повреждений, Филашкин указывал на отсутствие технической возможности восстановления работы оборудования.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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