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На залишеній ворогом без сталого водопостачання півночі Донеччини почали вирішувати проблему з водою: що відомо

Київ • УНН

 • 26064 перегляди

У Краматорську пробурили дві нові свердловини, а потім планують пробурити ще три - для покращення водопостачання. Вода з них проходитиме фільтрацію і буде придатна для побутового використання.

На залишеній ворогом без сталого водопостачання півночі Донеччини почали вирішувати проблему з водою: що відомо

У Краматорську на Донеччині на тлі проблем з водопостачанням через ворожі обстріли пробурили спочатку дві нові свердловини, а потім їхня кількість збільшиться, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Дві нові свердловини у Краматорську", - написав Філашкін.

З його слів, ці 2 свердловини - це тільки перший крок. І що за допомоги благодійників планують "пробурити ще 3 свердловини у Краматорську і продовжити роботу в інших містах області".

"Вода в свердовинах буде проходити декілька етапів фільтрації, що дозволить людям використовувати її в побуті", - повідомив Філашкін.

Контекст

На початку жовтня Філашкін повідомляв, що 260 тисяч жителів півночі Донеччини залишаються без сталого водопостачання на невизначений термін.

З його слів, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл.

28 вересня росіяни критично пошкодили 2 об'єкти "Води Донбасу". Враховуючи великий обсяг пошкоджень, Філашкін вказував на відсутність технічної можливості відновлення роботи обладнання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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