На залишеній ворогом без сталого водопостачання півночі Донеччини почали вирішувати проблему з водою: що відомо
Київ • УНН
У Краматорську пробурили дві нові свердловини, а потім планують пробурити ще три - для покращення водопостачання. Вода з них проходитиме фільтрацію і буде придатна для побутового використання.
У Краматорську на Донеччині на тлі проблем з водопостачанням через ворожі обстріли пробурили спочатку дві нові свердловини, а потім їхня кількість збільшиться, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Дві нові свердловини у Краматорську", - написав Філашкін.
З його слів, ці 2 свердловини - це тільки перший крок. І що за допомоги благодійників планують "пробурити ще 3 свердловини у Краматорську і продовжити роботу в інших містах області".
"Вода в свердовинах буде проходити декілька етапів фільтрації, що дозволить людям використовувати її в побуті", - повідомив Філашкін.
Контекст
На початку жовтня Філашкін повідомляв, що 260 тисяч жителів півночі Донеччини залишаються без сталого водопостачання на невизначений термін.
З його слів, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл.
28 вересня росіяни критично пошкодили 2 об'єкти "Води Донбасу". Враховуючи великий обсяг пошкоджень, Філашкін вказував на відсутність технічної можливості відновлення роботи обладнання.