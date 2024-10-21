Четыре города Донецкой области останутся без воды: что известно

Сегодня, 21 октября, в Донецкой области из-за ремонтных работ выключат водоснабжение для жителей Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Вследствие российских ударов за прошедшие сутки в области три человека получили ранения, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Сегодня вечером Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка останутся без воды. Отключение запланировано с 21:00 21 октября и продлится на время ремонта на двух магистральных водопроводах - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме после завершения ремонта и заполнения водопроводов водой.

Дополнение

Что касается ситуации по области по состоянию на утро 21 октября, то по словам главы ОГА, россияне за прошедшие сутки ранили 3 жителей. В Курахово ранен человек, повреждены 3 многоэтажки и многочисленные частные дома; в Ильинке и Новоселидовке ранены по одному человеку.

"Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуирован 81 человек, в том числе 15 детей", - добавил Филашкин.

В Донецкой области бурят скважины, чтобы обеспечить подачу воды