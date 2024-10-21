Чотири міста Донеччини залишаться без води: що відомо
Київ • УНН
У Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці тимчасово відключать воду через ремонт. За добу російські обстріли поранили 3 мирних жителів у різних населених пунктах Донецької області.
Сьогодні, 21 жовтня, у Донецькій області через ремонтні роботи виключать водопостачання для жителів Слов'янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки. Внаслідок російських ударів минулої доби в області троє людей отримали поранення, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Сьогодні ввечері Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка залишаться без води. Відключення заплановане з 21:00 21 жовтня і триватиме на час ремонту на двох магістральних водогонах
За його словами, водопостачання буде відновлене у повному обсязі після завершення ремонту і заповнення водогонів водою.
Доповнення
Щодо ситуації по області станом на ранок 21 жовтня, то за словами голови ОВА, росіяни минулої доби поранили 3 жителів.У Кураховому поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки і численні приватні будинки; в Іллінці і Новоселидівці поранено по одній людині.
"Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 81 людину, у тому числі 15 дітей", - додав Філашкін.
На Донеччині бурять свердловини, щоб забезпечити подачу води08.10.24, 17:42 • 48526 переглядiв