На Донеччині бурять свердловини, щоб забезпечити подачу води
Київ • УНН
Після руйнування росіянами інфраструктури водопостачання у Донецькій області, влада вживає заходів для нормалізації ситуації. Планується буріння свердловин у кількох містах для забезпечення населення питною водою.
Після того, як російська армія, наприкінці вересня, зруйнувала інфраструктуру водопостачання у Донецькій області, з водою прослідковуються значні складності, але критичних проблем наразі немає. Водночас приймаються заходи для нормалізації водопостачання, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, передає УНН.
На питання щодо покращення водопостачання за допомогою буріння свердловин, керівник Донецької ОВА відповів наступне:
Декілька днів тому ворог зруйнував об’єкти комунальної власності, зараз дуже величезні складності не тільки у Краматорську, Славянську, Дружківці з водою, але майже по всій області. Ми будемо найближчим часом проводити певні дії щодо буріння свердловин у Славянську, Краматорську, Дружківка, Добропілля. Щоб наші люди були з водопостачанням.
За словами Філашкіна, в необхідних заходах допомагають комунальні служби, благодійні організації, а також ДСНС.
"Критичних проблем з питною водою зараз немає" - наголосив начальник ОВА.
"Так, сутки через троє ми подаємо питну воду у Краматорськ. Але сподіваємося, що найближчим часом вода питна буде кожного дня, - пообіцяв посадовець.
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