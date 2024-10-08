На Донеччині бурять свердловини, щоб забезпечити подачу води

Після того, як російська армія, наприкінці вересня, зруйнувала інфраструктуру водопостачання у Донецькій області, з водою прослідковуються значні складності, але критичних проблем наразі немає. Водночас приймаються заходи для нормалізації водопостачання, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, передає УНН.

На питання щодо покращення водопостачання за допомогою буріння свердловин, керівник Донецької ОВА відповів наступне:

Декілька днів тому ворог зруйнував об’єкти комунальної власності, зараз дуже величезні складності не тільки у Краматорську, Славянську, Дружківці з водою, але майже по всій області. Ми будемо найближчим часом проводити певні дії щодо буріння свердловин у Славянську, Краматорську, Дружківка, Добропілля. Щоб наші люди були з водопостачанням.