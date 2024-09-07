Критична ситуація з водопостачанням у загарбаному Донецьку: з кранів тече болото - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Окупований Донецьк страждає від критичної нестачі води. Місцеві колаборанти "вирішили" проблему, і тепер з кранів тече болото, що є наслідком дій загарбників, зокрема підриву дамби Каховської ГЕС.
Тимчасово окупований Донецьк продовжує страждати від критичної ситуації з водопостачанням. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Раніше вже повідомлялося про значні проблеми з водою на захоплених територіях Донеччини, проте ситуація набуває ще більш катастрофічного характеру.
Зазначається, що дефіцит води серед окупантів суттєво погіршив умови для цивільного населення. Вода в мережі відсутня, відтак мешканці змушені стикатися з нестачею цього життєво важливого ресурсу.
Втім місцеві колаборанти, намагаючись вирішити проблему, "виправили" ситуацію досить своєрідним чином. Тепер з кранів у помешканнях місцевих жителів тече не вода, придатна для будь-яких господарських потреб, а справжнісіньке болото.
Критична ситуація з водопостачанням є наслідком дій загарбників, зокрема підриву дамби Каховської ГЕС, що призвело до зникнення води в системах водопостачання на цих територіях.
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