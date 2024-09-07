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Критична ситуація з водопостачанням у загарбаному Донецьку: з кранів тече болото - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 24626 перегляди

Окупований Донецьк страждає від критичної нестачі води. Місцеві колаборанти "вирішили" проблему, і тепер з кранів тече болото, що є наслідком дій загарбників, зокрема підриву дамби Каховської ГЕС.

Тимчасово окупований Донецьк продовжує страждати від критичної ситуації з водопостачанням. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Раніше вже повідомлялося про значні проблеми з водою на захоплених  територіях Донеччини, проте ситуація набуває ще більш катастрофічного характеру.

Зазначається, що дефіцит води серед окупантів суттєво погіршив умови для цивільного населення. Вода в мережі відсутня, відтак мешканці змушені стикатися з нестачею цього життєво важливого ресурсу.

Втім місцеві колаборанти, намагаючись вирішити проблему, "виправили" ситуацію досить своєрідним чином. Тепер з кранів у помешканнях місцевих жителів тече не вода, придатна для будь-яких господарських потреб, а справжнісіньке болото.

Критична ситуація з водопостачанням є наслідком дій загарбників, зокрема підриву дамби Каховської ГЕС, що призвело до зникнення води в системах водопостачання на цих територіях.

Загарбники проводять рейди вздовж 15-кілометрової зони відчуження на ТОТ Херсонщини - Спротив02.09.24, 16:32 • 14050 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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